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Городские службы Москвы будут следить за состоянием дорог в непогоду

Дарья Чентаева

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Городские службы Москвы будут следить за состоянием дорог в непогоду
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Специалисты метеослужбы городского хозяйства круглосуточно следят за погодными условиями. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В настоящее время в некоторых районах Москвы уже идет снег с дождем. Как отмечают синоптики, после 18:00 количество осадков увеличится. После 21:00 столбики термометров опустятся до минусовых температур, что может способствовать образованию гололедицы.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, передает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 декабря, в столичном регионе с утра и до вечера ожидаются осадки в виде мокрого снега. Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от нуля до одного градуса тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3–5 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба.

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