Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы самые популярные у москвичей новогодние покупки

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы самые популярные у москвичей новогодние покупки
Фото: freepik.com

Жители столичного региона уже в ноябре начали активно закупаться товарами к предстоящим новогодним праздникам. Особый интерес у граждан вызывают искусственные елки. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Ozon.

— В ноябре 2021 года в Московском регионе штучные продажи товаров новогодней тематики выросли в 3,8 раза год к году. Москвичи заранее приобретают искусственные елки (рост продаж на 69 процентов в ноябре год к году) и электрические гирлянды (рост продаж в три раза в ноябре год к году). Также пользователи заранее приобретают адвент-календари, которые задают новогоднее настроение уже с самого начала декабря. Их продажи в ноябре в Московском регионе увеличились в 2,8 раз год к году, — уточнили эксперты.

Россияне ранее перечислили подарки, которые они точно не хотели бы получить на Новый год. В антирейтинг попали чашки, свечки, носки, халаты, косметические приборы и сувениры. Но самым плохим вариантом жители нашей страны назвали отсутствие подарка.

Читайте также:
искусственная елка Новый год Подарки
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте