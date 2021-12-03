Названы самые популярные у москвичей новогодние покупки

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Жители столичного региона уже в ноябре начали активно закупаться товарами к предстоящим новогодним праздникам. Особый интерес у граждан вызывают искусственные елки. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Ozon.

— В ноябре 2021 года в Московском регионе штучные продажи товаров новогодней тематики выросли в 3,8 раза год к году. Москвичи заранее приобретают искусственные елки (рост продаж на 69 процентов в ноябре год к году) и электрические гирлянды (рост продаж в три раза в ноябре год к году). Также пользователи заранее приобретают адвент-календари, которые задают новогоднее настроение уже с самого начала декабря. Их продажи в ноябре в Московском регионе увеличились в 2,8 раз год к году, — уточнили эксперты.

Россияне ранее перечислили подарки, которые они точно не хотели бы получить на Новый год. В антирейтинг попали чашки, свечки, носки, халаты, косметические приборы и сувениры. Но самым плохим вариантом жители нашей страны назвали отсутствие подарка.