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Мэр Москвы поздравил обладателей городской премии имени Николая Островского

Екатерина Нефедова

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Мэр Москвы поздравил обладателей городской премии имени Николая Островского
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своей станице в соцсети «ВКонтакте» поздравление для обладателей городской премии имени Николая Островского.

— Поздравляю обладателей городской премии имени Николая Островского! Мы вручаем ее москвичам с инвалидностью, которые добились выдающихся успехов в работе, — написал глава города.

Сергей Собянин назвал имена обладателей премии. Ими стали художник и оператор Георгий Ляховецкий, доктор физико-математических наук Вадим Чугунов, певец Сергей Санаторов, детский писатель Татьяна Рик, актер и режиссер Роберт Фомин, дайвер-рекордсмен Дмитрий Павленко, тренер по самбо Роман Новиков.

Мэр столицы отметил, что эти люди вызывают уважение, так как не сдаются сами и помогают другим найти себя.

Ранее Сергей Собянин открыл шахматную партию между Непомнящим и Карлсеном, борющимися за звание чемпиона мира.

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