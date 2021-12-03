Автобусы будут работать на маршруте т83 вместо электробусов 6 декабря

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В понедельник, 6 декабря, на маршруте т83 вместо электробусов временно будут работать автобусы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

6 декабря обслуживающая энергетическая компания будет проводить работы рядом с конечной электробусов. Электробусы выйдут на маршрут 7 декабря, передает Telegram-канал.

В пятницу, 3 декабря, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что весь московский автопарк электробусов прошел сезонную проверку перед зимой. В ведомстве отметили, что перед выходом на маршрут специалисты осматривают каждую единицу транспорта дополнительно.