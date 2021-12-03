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Российские истребители подняли в воздух для сопровождения самолетов-разведчиков США

Анастасия Колоскова

Общество
Российские истребители подняли в воздух для сопровождения самолетов-разведчиков США
Фото: Минобороны РФ

Российские истребители подняты в воздух для сопровождения двух самолетов-разведчиков США над Черным морем. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

28 октября СМИ сообщили, что США могут использовать свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для уничтожения российского флота в Черном и Балтийском морях. Отмечается, что самолеты планируется использовать для запугивания морских противников Соединенных Штатов. Получится это благодаря модернизации бомбардировщиков в 2017 году. Теперь они способны переносить до 24 противокорабельных ракет большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile).

При этом американской технике не обязательно даже переходить российскую границу. Радиус действия ракет таков, что из воздушного пространства НАТО можно поразить российский флот.

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