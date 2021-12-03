Коммунальные службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог вечером 3 декабря

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Коммунальные службы города вечером 3 декабря приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Об этом сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В Москве к утру 4 декабря прирост свежевыпавшего снега составит до двух сантиметров. По информации ведомства, в 22:00 коммунальные службы приступят к уборке города.

Видео: Telegram-канал Городское хозяйство Москвы

В настоящее время продолжаются работы по очистке от снега улиц и дворов. Отмечается, что под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы, передает Telegram-канал.

В ведомстве просят водителей с пониманием относиться к работе городских служб и не препятствовать прохождению колонн уборочной техники.

Ранее сообщалось, что специалисты метеослужбы городского хозяйства круглосуточно следят за погодными условиями. По словам синоптиков, после 21:00 столбики термометров опустятся до минусовых температур, что может способствовать образованию гололедицы в городе.