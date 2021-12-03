Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов четырех журналистов

Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, четырех журналистов. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, речь идет о Хисамовой Регине Фаритовне, Гималовой Регине Эмилевне, Григорьеве Андрее Валерьевиче и Григорьевой Алине Александровне.

— Кроме того, Ассоциация «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право» включена в реестр НКО-иноагентов, — говорится в сообщении.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

Филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Также такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят мероприятия, и документальные подтверждения того, что такие мероприятия не проводились.

Структурные подразделения НКО-иноагентов должны будут отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, описывая объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если НКО продолжит свою работу после решения о ее запрете, то она будет немедленно ликвидирована, согласно решению суда по иску Минюста.