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Московский ХК «Динамо» согласовал с Роспотребнадзором увеличение числа зрителей до 70%

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Спорт
Московский ХК «Динамо» согласовал с Роспотребнадзором увеличение числа зрителей до 70%
Фото: ХК Динамо

Столичный хоккейный клуб «Динамо» согласовал с Роспотребнадзором увеличение квоты посещаемости «ВТБ Арены» до 70%. Об этом рассказали в пресс-службе клуба в пятницу, 3 декабря.

— Данное распоряжение вступает в силу уже сегодня, а это значит, что ближайшие домашние матчи против ЦСКА и «Адмирала» смогут посетить гораздо больше болельщиков, — сообщается в материале.

Уточняется, что билеты зрители могут приобрести только на официальном сайте клуба. Такая ситуация сложилась из-за санитарных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.

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В среду, 1 декабря, в пресс-службе РПЛ сообщили, что РПЛ и РФС согласовали с Роспотребнадзором и властями Москвы увеличение разрешенной посещаемости футбольных матчей в столице до 70 процентов от вместимости. QR-коды потребуются и для работников, задействованных на играх.

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