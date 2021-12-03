Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за блокировки Китаем грузов

Анастасия Колоскова

В мире
Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за блокировки Китаем грузов
Фото: pixabay.com

Литва надеется на поддержку от Европы после ситуации с блокировкой Китаем литовских грузов. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила глава литовского Министерства иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

— Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие. Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться (европейские — прим. «ВМ») институты и представлять Литву, — цитирует министра портал DELFI.

До этого местные бизнесмены рассказали о проблемах с доставкой товаров в Китай из-за того, что тот вычеркнул Литву из своих таможенных систем.

Отношения двух государств обострились после того, как в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня. В связи с этим Министерство иностранных дел КНР выразил Литве протест. 21 ноября стало известно, что Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.

Читайте также:
Литва Дипломатия Китай
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте