Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за блокировки Китаем грузов

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Литва надеется на поддержку от Европы после ситуации с блокировкой Китаем литовских грузов. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила глава литовского Министерства иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

— Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие. Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться (европейские — прим. «ВМ») институты и представлять Литву, — цитирует министра портал DELFI.

До этого местные бизнесмены рассказали о проблемах с доставкой товаров в Китай из-за того, что тот вычеркнул Литву из своих таможенных систем.

Отношения двух государств обострились после того, как в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня. В связи с этим Министерство иностранных дел КНР выразил Литве протест. 21 ноября стало известно, что Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.