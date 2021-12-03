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Дарья Донцова рассекретила своих «литературных рабов»

Анастасия Колоскова

Общество
Дарья Донцова рассекретила своих «литературных рабов»
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Писательница Дарья Донцова прокомментировала обвинения в свой адрес по поводу того, что за нее строчат детективы десятки «литературных рабов». Она объяснила свою трудоспособность любовью к делу, которым она занимается, а также вдохновением со стороны ее домашних питомцев.

По словам автора, она пишет свои тексты от руки на бумаге, из-за чего называет себя «птеродактилем».

— Я встаю в 5, пишу с 6 утра. До какого времени? А пока напишутся ежедневные 30 страниц. Прерываюсь только на поездку в храм, возвращаюсь со служб и опять за стол. Потом занимаюсь другой работой. И у меня не обезличенные файлы, а тонны бумаги, которые исписаны одним почерком, — написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

Донцова рассказала, что в настоящее время ее вдохновителем на работу является мопс по кличке Жози. Писательница именно питомца назвала своим «литературным рабом».

— Ну что ж, пора сказать во весь голос правду: все мои книги, все-все, взрослые, детские, написаны моими мопсами, это они моя бригада, — пошутила автор.

До этого писательница Дарья Донцова рассказала, как на одном из ток-шоу ей пришлось раздеться перед полным залом зрителей.

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