Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью» Андрей Измайлов

Юлия Курганова

Общество
Скончался автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью» Андрей Измайлов
Фото: youtube.com

В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни скончался советский и российский писатель Андрей Измайлов. Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, политик Борис Вишневский.

— Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого…Ну как же так… Светлая память обоим и мои соболезнования родным и близким, — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

Причина и обстоятельства смерти прозаика не уточняются.

Измайлов окончил факультет журналистики Ленинградского Государственного Университета. Был членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Он стал известен массовому читателю благодаря трилогии «Русский транзит». Написал авторские новеллизации двух российских кассовых фильмов «Жмурки» и «Бой с тенью». Измайлов был признан основоположником современного российского триллера и удостоен премии «Сибкона» в категории «самому читаемому автору».

Санкт-Петербург Писатели Смерть
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте