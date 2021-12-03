Скончался автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью» Андрей Измайлов

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В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни скончался советский и российский писатель Андрей Измайлов. Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, политик Борис Вишневский.

— Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого…Ну как же так… Светлая память обоим и мои соболезнования родным и близким, — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

Причина и обстоятельства смерти прозаика не уточняются.

Измайлов окончил факультет журналистики Ленинградского Государственного Университета. Был членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Он стал известен массовому читателю благодаря трилогии «Русский транзит». Написал авторские новеллизации двух российских кассовых фильмов «Жмурки» и «Бой с тенью». Измайлов был признан основоположником современного российского триллера и удостоен премии «Сибкона» в категории «самому читаемому автору».