В Польше призвали к антимонопольному расследованию против Газпрома

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против Газпрома.

Польские власти считают, что российская компания стала виновницей высоких цен на газ в европейских странах.

— Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями Газпрома — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта, — сказала Москва в беседе с порталом Biznes Alert.

Она отметила, что в настоящее время активно создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу, например, газопровод «Балтик пайп» и терминалы для сжиженного газа.

Также, по словам министра, в сложившейся ситуации нужно предпринять шаги, которые «вынудят Газпром придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка».

— Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании, занимающейся манипуляциями на рынке газа и способствующей искусственному росту цен на сырье, — заявила Москва.

Глава ведомства подчеркнула, что Польша считает необходимым распространение европейских норм «на все импортные газопроводы, идущие с восточного направления, в первую очередь — на «Северный поток — 2».

До этого аналитик Артем Деев назвал причины роста цен на газ в Европе. По словам эксперта, стоимость биржевых цен на газ в Европе снова реагирует на новости о том, что Газпром не стал бронировать мощности на перекачку сырья через Польшу и Украину. Кроме того, наблюдается усиление геополитического напряжения из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

Обвинять только Москву в высоких ценах на топливо и в дефиците газа не следует. Такое мнение выразил профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович в статье, опубликованной Советом по международным отношениям США 31 октября. Ученый отметил, что есть несколько причин, которые повлияли на мировой газовый кризис.