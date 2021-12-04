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Госдеп: Россия и США достигли прогресса по вопросам дипломатических виз

Полина Долганова

В мире
Госдеп: Россия и США достигли прогресса по вопросам дипломатических виз
Фото: Минобороны РФ

В Государственном департаменте США заявили, что российской и американской сторонам в последние дни удалось достичь некоторого прогресса по вопросам дипломатических виз. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в ведомстве.

В Госдепе отметили, что подход Соединенных Штатов к данному вопросу может помочь установить более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

В ведомстве подытожили, что сторонам нужно обсуждать эти вопросы по открытым каналам связи, особенно в напряженные периоды, пишет ТАСС.

В октябре Госдеп Соединенных Штатов отнес российских граждан к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Госдепартамент отмечает, что к категории Homeless Nationalities (дословно переводится как «бездомные национальности») относятся граждане стран, на территории которых нет консульства США. Туда же входят жители государств, ситуация в которых, по мнению американских властей, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение визы США из-за сокращения численности сотрудников консульства.

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