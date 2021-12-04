Столичный Главархив опубликовал почти 200 аудиозаписей о войне

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В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» опубликовали около 200 аудиозаписей о Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Главархива столицы.

Записи включают в себя воспоминания участников и очевидцев ВОВ, выдержки из репортажей на радио, а также выступления известных представителей культуры того времени. Материалы были опубликованы в рамках проекта «Незабываемое».

Записи разделены на несколько групп и относятся к каждому году войны. Так, например, записи 1941 года повествуют об отправке на фронт добровольцев 23 июня и содержат воспоминания писателя Алексея Толстого, передает агентство городских новостей «Москва».

3 ноября столичные центры госуслуг «Мои документы» и Главное архивное управление Москвы пригласили горожан посетить 15 онлайн-выставок различной тематики в рамках проекта «Москва — с заботой об истории». Каждая экспозиция представляет собой рассказ о событиях определенного исторического периода. Наиболее популярной экспозицией оказалась выставка «Что помнит Красная площадь о войне?». В рамках нее москвичи узнают об испытаниях, с которыми столкнулась главная площадь города.