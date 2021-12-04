СМИ: В США могут ввести новые санкции против иностранцев

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Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против иностранных чиновников в рамках подготовки к «Саммиту за демократию». Об этом в субботу, 4 декабря, пишут агентства Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на представителей в Белом доме.

По словам источников, санкции распространятся на многих иностранных должностных лиц, в том числе и на тех, кто попадает под действия «акта Магнитского» за якобы нарушения человеческих прав.

В рамках саммита, который будет проходить с 9 по 10 декабря, администрация президента США Джо Байдена планирует уговорить другие страны присоединиться к их санкционной политике.

До этого стало известно, что США пригласили на «саммит за демократию», который пройдет в декабре, 110 стран. В список приглашенных не попали Россия и Китай. Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Безпалько, Штаты целенаправленно совершают провокацию, не приглашая на «саммит за демократию» КНР. Эксперт отметил, что Вашингтон неоднократно накалял отношения с Китаем. Так, недавно под влиянием США Литва открыла представительство Тайваня.