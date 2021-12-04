Наталья Сергунина: Двадцать катков с искусственным покрытием открылось в парках Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В парках столицы открылось 20 катков с искусственным ледовым покрытием. Семь из них — бесплатные. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в субботу, 4 декабря.

— Катки располагаются в разных районах города. Это традиционные точки притяжения москвичей зимой. На них проводят время всей семьей, назначают встречи с друзьями. Каждая площадка предлагает свою музыкальную или интерактивную программу. А благодаря искусственному ледовому покрытию кататься на коньках можно даже во время оттепелей, — сообщила заммэра.

По ее словам, в этом году в саду «Эрмитаж» открылся каток «PROЛед», он работает для посетителей ежедневно. Во время катания гости катка могут послушать джаз, а в перерывах узнать интересные факты о праздновании Нового года.

Еще одна крупная ледовая площадка находится в ландшафтном парке «Митино». Каток «Льдинка» занимает площадь четыре тысячи квадратных метров.

Наталья Сергунина отметила, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране билеты на ледовые площадки жители и гости столицы могут приобрести только онлайн на сайтах парков.

Кроме того, все катки будут работать по определенным сеансам. А в пунктах проката и раздевалках посетителям необходимо использовать маски. При входе работники будут измерять температуру.

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