Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина: Двадцать катков с искусственным покрытием открылось в парках Москвы

Дарья Чентаева

Город
Наталья Сергунина: Двадцать катков с искусственным покрытием открылось в парках Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В парках столицы открылось 20 катков с искусственным ледовым покрытием. Семь из них — бесплатные. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в субботу, 4 декабря.

— Катки располагаются в разных районах города. Это традиционные точки притяжения москвичей зимой. На них проводят время всей семьей, назначают встречи с друзьями. Каждая площадка предлагает свою музыкальную или интерактивную программу. А благодаря искусственному ледовому покрытию кататься на коньках можно даже во время оттепелей, — сообщила заммэра.

По ее словам, в этом году в саду «Эрмитаж» открылся каток «PROЛед», он работает для посетителей ежедневно. Во время катания гости катка могут послушать джаз, а в перерывах узнать интересные факты о праздновании Нового года.

Еще одна крупная ледовая площадка находится в ландшафтном парке «Митино». Каток «Льдинка» занимает площадь четыре тысячи квадратных метров.

Наталья Сергунина отметила, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране билеты на ледовые площадки жители и гости столицы могут приобрести только онлайн на сайтах парков.

Кроме того, все катки будут работать по определенным сеансам. А в пунктах проката и раздевалках посетителям необходимо использовать маски. При входе работники будут измерять температуру.

Ранее «Вечерняя Москва» собрала главные зимние постановки, которые порадуют не только юных, но и взрослых зрителей. Открывает обзор главное представление новогоднего сезона — сказка в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя «Дорога в Рождество». В демонстрационном зале ГУМа с середины декабря до середины января свою версию сказки Гофмана «Щелкунчик» представит канадская компания Storywall Entertaintment. Грандиозное новогоднее представление «Тайна Вселенной Деда Мороза» в праздничные дни состоится в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Читайте также:
каток Москва Наталья Сергунина
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте