«Зеленые» облигации Москвы удостоились премии Cbonds Awards

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Зеленые» облигации Москвы удостоились награды в номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций» в рамках ежегодной премии Cbonds Awards. Об этом в субботу, 4 декабря, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 3 декабря в Санкт-Петербурге.

— В мае Москва первой среди субъектов Российской Федерации выпустила «зеленые» облигации. Средства от выпуска будут направлены на закупку электробусов и строительство линий и станций Большой кольцевой линии метрополитена, — сказал заммэра.

Всего в этом году награды вручались в 28 номинациях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сентябре Москва вошла в двадцатку городов, которые разместили «зеленые» облигации. Их выпуск стал естественным шагом, так как в Москве реализовывается множество экопроектов. При этом город двигается к целям устойчивого развития.

Заместитель руководителя аппарата мэра столицы Мария Багреева отметила, что «зеленые» ценные бумаги входят в состав финансовых инструментов Международной ассоциации рынков капитала, из-за чего за ними требуется ежегодный контроль.