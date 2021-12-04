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Посвященный работе в НКО онлайн-проект создали в Москве

Полина Долганова

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Посвященный работе в НКО онлайн-проект создали в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице создали онлайн-проект «Работа с пользой», который посвящен особенностям работы в некоммерческих организациях (НКО).

В рамках курса можно будет узнать, чем люди занимаются в благотворительном секторе, какие виды работы существуют в этой отрасли, а также о том, как добиться успехов в этой среде.

— На сегодняшний день НКО готовы предложить самые разные вакансии и находятся в постоянном поиске перспективных кадров. Мы уверены, что профессиональное развитие, отвечающее современным ценностям, есть не только в бизнесе, но и в благотворительности, — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Ее слова приводятся на официальном сайте мэра столицы.

С 2011 года Москва обеспечила более 800 некоммерческих организаций (НКО) недвижимостью. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, площадь для работы получали благотворительные фонды и организации, оказывающие поддержку людям в трудной жизненной ситуации. Кроме того, Москва предоставила недвижимость организациям, работающим в сферах образования и просвещения, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, патриотического воспитания.

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