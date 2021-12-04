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Анастасия Ракова рассказала о мерах поддержки людей с инвалидностью в Москве

Полина Долганова

Город
Анастасия Ракова рассказала о мерах поддержки людей с инвалидностью в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве проживает около миллиона человек с инвалидностью, 48 тысяч из которых — дети. О том, как в столице поддерживают маломобильных людей, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В частности, за текущий год технические средства реабилитации, в том числе протезы, ортопедические изделия, получили уже более 200 тысяч москвичей с инвалидностью, — сказала заммэра.

По ее словам, еще примерно 60 тысячам москвичей власти города выделили компенсацию за самостоятельно приобретенные средства ухода. На эти цели Москва дополнительно выделяет более трех миллиардов рублей каждый год.

Кроме того, Москва сотрудничает с 50 социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), которые помогают людям с инвалидностью.

Так, например, по итогам конкурса «Москва — добрый город» столица распределяет 400 миллионов рублей на поддержку инициатив благотворительных организаций.

Анастасия Ракова рассказала, что в качестве мер поддержки семье, в которой воспитывается ребенок с ограниченными возможностями, выплачивается доплата к пенсии. В следующем году этот стандарт увеличат почти на пять процентов. Таким образом, сумма выплаты составит 21 193 рубля, передает агентство городских новостей «Москва».

3 декабря в мэрии Москвы наградили победителей смотра-конкурса «Город для всех». В нем приняли участие московские организации, офисы которых признали удобными для посещения маломобильными гражданами. Одними из главных критериев конкурса, которые предъявили участникам, были комфортность и доступность учреждений для инвалидов. Кроме того, жюри оценило эстетику и дизайн решений.

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