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Победителей смотра-конкурса «Город для всех» наградили в Москве

Дарья Чентаева

Город
Победителей смотра-конкурса «Город для всех» наградили в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Международный день инвалидов, 3 декабря, в мэрии Москвы наградили победителей смотра-конкурса «Город для всех». В нем приняли участие московские организации, офисы которых признали удобными для посещения маломобильными гражданами. Награды победителям вручил Евгений Стружак, руководитель департамента труда и социальной защиты населения.

— Смотр-конкурс «Город для всех» проводится в Москве с 2009 года, и мне приятно, что из года в год количество участников растет. Это говорит о том, что организации Москвы продолжают совершенствоваться, работать над созданием единого городского пространства, где учитываются особенности и потребности каждого жителя. Это не просто конкурс, это философия, образ жизни, — заявил Стружак.

По его словам, одним из главных критериев конкурса, которые предъявили участникам, была комфортность и доступность учреждений для инвалидов. Кроме того, жюри оценили эстетику и дизайн решений.

Для комфорта людей с инвалидностью и маломобильных горожан на входах в различные учреждения устанавливают пандусы и поручни, оборудуют широкие дверные проемы, убирают пороги и снижают высоту бордюров.

Также пассажирский транспорт Москвы адаптирован для всех категорий маломобильных горожан. В салонах имеются специальные места и крепления для инвалидных колясок, оборудованы маршрутные указатели с увеличенным шрифтом. У новых автобусов и трамваев установлены низкие полы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

2 декабря заместитель руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер сообщила, что центры социальной помощи и реабилитации в столице оказали свыше 740 тысяч услуг семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Она отметила, что в таких учреждениях организовано стационарное и полустационарное пребывание.

Для ребят составляют индивидуальное расписание коррекционных занятий и реабилитационных процедур. Помимо этого, здесь работают опытные педагоги, логопеды, психологи и многие другие специалисты.

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