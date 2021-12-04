В России выявили 32 974 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 32 974 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом у 6,8 процента заболевших не было клинических проявлений COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За день в столице зафиксировали 3356 случаев заболевания.

За последние сутки в РФ из-за коронавируса скончались 1215 человек.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов за день полностью выздоровели 35 182 пациента, передает оперштаб.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, COVID-19 приобретает сезонность, всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым.

С аналогичным мнением в пятницу, 3 декабря, выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России идет на спад. Число пациентов, которые находятся под присмотром врачей, в скором времени достигнет 900 тысяч.