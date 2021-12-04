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Столичные врачи вылечили от коронавируса 3718 пациентов за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 3718 пациентов за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За последние 24 часа московские медики вылечили от коронавируса 3718 человек. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в городе полностью вылечились 1 787 034 пациента.

За последний день в городе выявили 3356 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 865 человек, а 93 пациента скончались.

По состоянию на 4 декабря на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 564 человека, подытожили в оперштабе.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 3718 пациентов за сутки Фото: Оперштаб

3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что высокая доступность медицинской помощи позволяет Москве продолжать жить нормальной жизнью, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. По его словам, в настоящее время более 36 тысяч медицинских работников и специалистов стоят на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. При этом в столице остается необходимое количество врачей, чтобы оказывать экстренную и плановую помощь пациентам с другими заболеваниями.

Сергей Собянин отметил, что столица в период пандемии обходится минимальными ограничениями благодаря массовой вакцинации, мощной медицинской системе и умным решениям в сфере контроля распространения коронавируса.

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