Сергей Собянин рассказал, как Москва справляется с пандемией коронавируса

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Высокая доступность медицинской помощи позволяет Москве продолжать жить нормальной жизнью, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы не можем игнорировать реальность, в которой последние два года живет весь мир. Пандемия COVID-19 заставила нас пересмотреть многие ценности и привычки. Не стала исключением и Москва. Пандемия серьезно повлияла на жизнь города, тем не менее, наш город проходит испытания, адаптируется к ним... Несмотря на пандемию, Москва продолжает жить нормальной жизнью, — сказал столичный мэр на форуме «Форум России: определяя будущее» на выставке «ЭКСПО — 2020» в Дубае.

По его словам, в настоящее время более 36 тысяч медицинских работников и специалистов стоят на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. При этом в столице остается необходимое количество врачей, чтобы оказывать экстренную и плановую помощь пациентам с другими заболеваниями. Сергей Собянин отметил, что столица в период пандемии обходится минимальными ограничениями благодаря массовой вакцинации, мощной медицинской системе и умных решений в сфере контроля распространения коронавируса.

Глава города подчеркнул, что в Москве ни один заболевший не остался без помощи. Кроме того, столица ни разу не столкнулась с кризисом отсутствия свободных мест в лечебных учреждениях.

— Конечно, это произошло не само по себе. Для противодействия пандемии необходимо было мобилизовать ресурсы всех городских служб, все городские технологии, — цитирует мэра РИА Новости.

Сергей Собянин обратил внимание, что медицинская помощь в столице превосходит по доступности многие другие города мира, а время прибытия скорой помощи или обеспеченность специалистами в Москве являются одними из самых высоких во всем мире.

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До этого сообщалось, что в октябре мэр столицы Сергей Собянин выделил из московского бюджета миллиард рублей на поддержку инновационных разработок в сфере медицины.