Миллиард рублей выделила Москва на перспективные медицинские разработки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Из московского бюджета выделили миллиард рублей на поддержку инновационных разработок в сфере медицины. Соответствующее постановление в среду, 20 октября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Деньги выделены на финансирование команд специалистов из профильных организаций государственной системы здравоохранения, занимающихся разработкой высокотехнологичных методов лечения и диагностики заболеваний.

Средства передадут оператору проекта — Московскому центру инновационных технологий в здравоохранении с участием совета главных врачей при Департаменте здравоохранения города Москвы. Уже он будет выделять их на финансирование перспективных разработок продолжительностью от одного до трех лет.

Центр поможет разработчикам в продвижении своего проекта, патентовании и внедрении в существующую систему здравоохранения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Московский центр инновационных технологий в области здравоохранения подписал несколько соглашений о сотрудничестве и внедрении новшеств в столичные медицинские учреждения. Среди партнеров Центра находятся фонд «Сколково», Сколтех, «Роснано», ПАО «Ростелеком» и Фонд Международного медицинского кластера.