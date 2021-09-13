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Центр инновационных технологий в здравоохранении подписал соглашения о сотрудничестве

Михаил Алимов

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Центр инновационных технологий в здравоохранении подписал соглашения о сотрудничестве
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Московский центр инновационный технологий в области здравоохранения подписал несколько соглашений о сотрудничестве и внедрении новшеств в столичные медицинские учреждения. Среди партнеров центра находятся Фонд «Сколково», Сколтех, «Роснано», ПАО «Ростелеком» и Фонд Международного медицинского кластера.

Возникновение первого инновационного 5G-полигона на базе Боткинской больницы стало одним из результатов заключенных соглашений. На нем будут тестировать прорывные технологии в области медицины. Полигоны позволяют создавать максимально реалистичные условия работы для новых цифровых технологий.

Между Центром и «Сколково» подписано соглашение о внедрении, поддержке и развитии масштабных инновационных проектов в московских медучреждениях. Кроме того, на их базе будут разрабатываться новые перспективные решения. Вместе со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтехом) Центр будет разрабатывать и внедрять новые решения в здравоохранение столицы.

Гендиректор Центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин также подписал договор с генеральным директором Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России Виталием Омельяновским. Они договорились о сотрудничестве для совершенствования методологии поиска, продвижения, механизмов оценки инновационных технологий и внедрения новых инновационных продуктов в практическое здравоохранение.

«Роснано» станет финансовым партнером Центра — они вместе будут выделять средства на поддержку перспективных медицинских проектов, их тестирование, а также создание сервисов, помогающих им в развитии.

С Фондом Международного медицинского кластера Центр создаст благоприятную среду для развития инноваций, усовершенствуют существующие достижения в области медицинских инноваций и реализуют сервисы, которые помогут внедрению инноваций в здравоохранение.

Еще одно соглашение Центр заключил с ассоциацией «Калужский фармацевтический кластер». Они разовьют существующие экосистемы для медицинских проектов и создадут центры компетенций и дополнительного образования, которые помогут поднять квалификацию резидентам кластера.

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