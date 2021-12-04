Клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub в Москве могут закрыть на 90 суток

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Столичные клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub могут закрыться на срок до 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Иван Гжеляк.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали на входе в вышеуказанные заведения большие скопления людей, а также выявили, что посетители клубов нарушали социальную дистанцию и не имели средств индивидуальной защиты.

За такие нарушения клубам может грозить штраф в размере 300 тысяч рублей. В том случае, если по итогу проверки будет установлен факт причинения вреда здоровья, заведения могут прекратить свою работу на 90 суток и быть оштрафованы на сумму до миллиона рублей, передает оперативный штаб.

8 ноября текущего года территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном административном округе был проведен осмотр кальянной «МосКальян» по адресу проспект Мира, дом 102, строение 34. В ходе проверки также были выявлены нарушения антиковидных мер, кальянную опечатали.