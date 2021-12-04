Андрей Бочкарев: Более 45 тысяч москвичей переселили по программе реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С момента запуска программы реновации в Москве в новые квартиры переехали 45 тысяч ее участников. Об этом в субботу, 4 декабря, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время переселение по реновации организовано для 58 тысяч москвичей, 45,5 тысячи из которых уже въехали в новые дома.

Горожане переезжают в 137 новостроек более чем из 370 старых зданий.

Заммэра добавил, что с начала программы в городе построили 167 домов общей площадью 2,1 миллиона «квадратов». На этапе строительства находятся еще 5,5 миллиона квадратных метров жилья.

Глава стройкомплекса подытожил, что с начала 2021 года в Москве возвели миллион квадратных метров жилой застройки для переселения. Всего под заселение было передано 60 новостроек.

— Только за 11 месяцев этого года мы построили миллион «квадратов» жилья для переселения по программе, более 60 домов передали под заселение, а также подобрали стартовые площадки для строительства еще 1,1 миллиона квадратных метров реновационного жилья. И программа продолжает набирать обороты, — сказал Бочкарев.

В текущем году столица поставит исторический рекорд по строительству жилой недвижимости: будет введено около 14 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на мероприятии «Форум России: определяя будущее» в рамках всемирной выставки «Экспо-2020».