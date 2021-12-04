Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Более 45 тысяч москвичей переселили по программе реновации

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Более 45 тысяч москвичей переселили по программе реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С момента запуска программы реновации в Москве в новые квартиры переехали 45 тысяч ее участников. Об этом в субботу, 4 декабря, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время переселение по реновации организовано для 58 тысяч москвичей, 45,5 тысячи из которых уже въехали в новые дома.

Горожане переезжают в 137 новостроек более чем из 370 старых зданий.

Заммэра добавил, что с начала программы в городе построили 167 домов общей площадью 2,1 миллиона «квадратов». На этапе строительства находятся еще 5,5 миллиона квадратных метров жилья.

Глава стройкомплекса подытожил, что с начала 2021 года в Москве возвели миллион квадратных метров жилой застройки для переселения. Всего под заселение было передано 60 новостроек.

— Только за 11 месяцев этого года мы построили миллион «квадратов» жилья для переселения по программе, более 60 домов передали под заселение, а также подобрали стартовые площадки для строительства еще 1,1 миллиона квадратных метров реновационного жилья. И программа продолжает набирать обороты, — сказал Бочкарев.

В текущем году столица поставит исторический рекорд по строительству жилой недвижимости: будет введено около 14 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на мероприятии «Форум России: определяя будущее» в рамках всемирной выставки «Экспо-2020».

Читайте также:
Реновация Андрей Бочкарев Жилье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте