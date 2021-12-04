Пассажирский лайнер изменил курс из-за самолета-разведчика США над Черным морем

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Пассажирский самолет, который выполнял рейс из Тель-Авива в Москву, изменил направление из-за риска столкновения военным самолет США над водами Черного моря. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, в пассажирском самолете сработала сигнализация, предупреждающая об опасном сближении с другим судном. Расстояние между самолетами по вертикали составляло менее 20 метров. В итоге гражданский борт снизился на 500 метров и начал лететь по более безопасному эшелону.

По данным агентства Интерфакс, американский самолет-разведчик пересекал установленные границы гражданской авиации и приблизился с судном Airbus. На предупреждения с земли американские пилоты не реагировали.

3 декабря российские истребители Су-27 и Су-30 были подняты в воздух для сопровождения двух американских самолетов-разведчиков над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. По данным ведомства, воздушные цели, приближающиеся к государственной границе, были замечены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.