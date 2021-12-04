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Владимир Путин оценил программу партии «Единая Россия»

Полина Долганова

Общество
Владимир Путин оценил программу партии «Единая Россия»
Фото: er.ru

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 4 декабря, заявил, что партия «Единая Россия» предложила гражданам конструктивную и созидательную повестку. В связи с этим программа партии заслуженно называется народной.

По словам главы государства, программа ЕР начала формироваться задолго до момента выборов. На ее структуру повлияли встречи и беседы с россиянами, а также обсуждение с гражданами важных для страны вопросов.

— Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях и идеях жителей нашей огромной страны, всех ее регионов, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент отметил, что каждый пункт программы выверен и имеет все перспективы для реализации.

Кроме того, российский лидер поздравил членов «Единой России» с 20-летием партии.

— Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с двадцатилетием партии. Желаю успехов и стремлений идти только вперед. Вместе — за Россию, — сказал Путин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов. По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. Кандидаты от ЕР сохранили за собой лидерские позиции в 198 одномандатных округах.

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