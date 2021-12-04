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Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии «Единая Россия»

Полина Долганова

Политика
Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии «Единая Россия»
Фото: er.ru

Заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева переизбрали председателем партии «Единая Россия». Об этом стало известно в субботу, 4 декабря.

Соответствующее решение принял съезд партии. Срок полномочий Медведева на этом посту составит пять лет.

При этом постпреда России Бориса Грызлова переизбрали председателем высшего совета партии. Уставом предполагается, что он «осуществляет общее политическое руководство деятельностью партии», передает ТАСС. Согласно уставу, он также избирается на пять лет. Впервые Грызлов был избран на этот пост в 2002 году.

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил членов «Единой России» с 20-летием партии. Кроме того, Путин оценил программу партии. Он заявил, что «Единая Россия» предложила гражданам конструктивную и созидательную повестку. В связи с этим программа партии заслуженно называется народной. По словам главы государства, программа ЕР начала формироваться задолго до момента выборов. На ее структуру повлияли встречи и беседы с россиянами, а также обсуждение с гражданами важных для страны вопросов.

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