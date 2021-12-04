Спасатель международного класса рассказал, чему родители должны научить детей

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Для безопасности подрастающего поколения родителям стоит больше общаться с детьми и рассказывать о возможных опасных ситуациях. О том, что нужно обсудить с ребятишками, в интервью «Вечерней Москве» рассказал спасатель международного класса Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») Сергей Кудрявцев.

— В первую очередь родители несут ответственность за обучение и воспитание своего ребенка. Можно посоветовать многое. Но главное — общайтесь со своими детьми, родители! Разговаривайте и о прекрасном мире и об опасностях, которые в нем подстерегают каждого из нас. Самое главное — расскажите про «Систему-112», научите детей звонить спасателям, правильно формулировать проблему и обозначать их местонахождение. Рассказывайте им про сосульки, что зимой они могут упасть с крыш и привести к травмам: пусть обращают внимание на козырьки зданий, проходя по улице. Обучайте детей правильному переходу через дорогу, повторяя правила снова и снова. Опять же, научите их плавать, — сказал Кудрявцев.

Он особо подчеркнул, что важно рассказывать ребятишкам, как правильно пользоваться огнетушителем и в каких ситуациях, объяснять, чем опасны открытые окна. Эти знания помогут защитить детей от травм и уберечь их жизни, уверен Кудрявцев.

— Можно продолжать и продолжать. Но главное — нельзя оставлять детей без присмотра. Интересуйтесь тем, как ваши крохи проводят время. Дети не должны быть предоставлены сами себе, ведь это может обернуться трагедией. Все советы есть на сайте МЧС России: у нас есть специальный раздел «Детская безопасность». Там можно уточнить основные правила, — заключил собеседник «ВМ».