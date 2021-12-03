«Протянешь гораздо дольше»: спасатель международного класса рассказал, как выжить при ЧС

Фото: из архива отряда «Центроспас»

Каждый день в мире происходят различные чрезвычайные ситуации и происшествия. О главных ошибках, которые совершают на местах ЧС россияне, о знаниях и умениях, которыми стоит обладать и которые помогут в опасной для жизни обстановке, а также о том, чему мы должны научить подрастающее поколение для повышения их безопасности в бурно развивающемся мире, в интервью «Вечерней Москве» рассказал спасатель международного класса Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») Сергей Кудрявцев.

— Сергей, какие ошибки чаще всего совершают граждане на месте возникновения чрезвычайных происшествий или ситуаций? Какому алгоритму действий нужно следовать, чтобы сохранить свою жизнь и помочь окружающим?

— Мало кто изучает и знает планы действий и эвакуации при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации. При посещении торгового центра, библиотеки, поликлиники, при посадке на круизный лайнер всегда нужно в первую очередь позаботиться о том, что и как вы будете делать в случае нештатной ситуации. Таблички на стенах с указанием направления движения и путей эвакуации — это путь к спасению. Первая и основная ошибка — убежденность большинства в том, что «беда будет с кем угодно, но только не со мной». Отсюда нежелание узнать ответы на вопросы, которые беда вам начнет задавать в экстренной ситуации.

Еще одна боль — паника. Чувство опасности должно быть, но не до такой степени, чтобы полностью отключить мозг. Глаза должны видеть, уши — слышать, мозг — работать. Нам ваша помощь нужна, мы благодарны самоотверженным людям, которые до прибытия оперативной группы спасают попавших в беду людей. Но хорошо только то, что в меру. Излишняя и порой дурная инициатива отдельных граждан может привести к большой беде. Будьте благоразумны. ЧС — это пазл, состоящий из множества элементов. Как сложить этот пазл, как правило, знают немногие. А вот элементы этого пазла должен знать каждый.

Простая вещь: в задымленном помещении стоишь, дышать нечем, присел — протянешь гораздо дольше. Не переоценивайте себя, у каждого своя планка риска. Она зависит от вашей психологической и профессиональной подготовки, вашей экипировки, вашего опыта и так далее. Выход за этот предел чреват серьезными последствиями. Один в поле воин, но не всегда. Поэтому оставаться один на один с бедой нельзя. В следующую секунду вы можете потерять сознание. Отсюда — как в самолете вы обязаны надеть кислородную маску сначала на себя, потом остальным, так и в беде первым делом запросите помощь. Попали в беду — не забывайте о том, кто рядом. Может быть, у них беда гораздо масштабнее. В беде не смотрите только себе под ноги. Поднимите глаза, правильно оцените ситуацию, примите правильное решение.

— Какими навыками и умениями должен обладать каждый человек, чтобы выжить в возможных сложных условиях? Ориентироваться в лесу, разжигать огонь без спичек, задерживать дыхание под водой?

— Попали в беду — скажите себе: «Я живой и буду жить». И начинайте бороться за свою жизнь. Верьте: у вас все получится. Именно здесь вам понадобятся приобретенные навыки и умения. Например, элементарные познания в ориентировании. Не дайте себе замерзнуть! Огонь — это не только беда, но и спасение жизни. Имейте всегда при себе спички или зажигалку, умейте разжечь костер. Думаете просто? Непросто. В зимнем лесу из шести подготовленных человек при наличии спичек костер разжечь сможет только один. Попробуйте. Сходите с детьми в лес, проиграйте «пешим по конному» ситуацию с ними — это и полезно, и интересно. При этом вы поймете, с чем можете столкнуться, пощупать своими руками, научить детей своих.

Отправляясь в путешествие, важно обеспечить себя средствами связи, чтоб иметь возможность связаться со спасателями. Перед походом зарегистрируйте свой маршрут в МЧС России. Это можно сделать не выходя из дома — по интернету, на официальном сайте ведомства.

— Какие главные опасности подстерегают человека в быту? Как минимизировать риски их возникновения?

— Для меня самым страшным является утечка газа и его взрыв. Порой элементарная небрежность, молоко убежало, разрушает многоэтажные дома. А еще большую тревогу вызывают дети. Оставленные без присмотра на минутку, они становятся беззащитны. Открытые окна, захлопнувшиеся двери, спички и зажигалки в детских руках — вот основные причины трагедий с участием малышей. Сценарий, как правило, один, и в его основе, с одной стороны, детское любопытство, а с другой — беспечность и безответственность взрослых.

Фото: из архива отряда «Центроспас»

— Каким навыкам и умениям, по вашему мнению, каждый родитель должен обучить своего ребенка?

— В первую очередь родители несут ответственность за обучение и воспитание своего ребенка. Можно посоветовать многое. Но главное — общайтесь со своими детьми, родители! Разговаривайте и о прекрасном мире, и об опасностях, которые в нем подстерегают каждого из нас. Самое главное — расскажите про систему «112», научите детей звонить спасателям, правильно формулировать проблему и обозначать их местонахождение. Рассказывайте им про сосульки зимой на крышах, которые могут упасть и привести к травмам: пусть обращают внимание на козырьки, проходя по улице. Обучайте детей правильному переходу через дорогу, повторяя правила снова и снова. Опять же, научите их плавать.

Рассказывайте ребятишкам, как правильно пользоваться огнетушителем и в каких ситуациях, объясните, чем опасны открытые окна. Эти знания помогут защитить детей от травм и уберечь их жизни. Можно продолжать и продолжать. Но главное — нельзя оставлять детей без присмотра, интересуйтесь тем, как ваши крохи проводят время. Дети не должны быть предоставлены сами себе, ведь это может обернуться трагедией. Все советы есть на сайте МЧС России: у нас есть специальный раздел «Детская безопасность» — там можно уточнить основные правила.

— Об отряде. Планируется ли внедрение в работу отряда искусственного интеллекта и технологий на его основе?

— Наш отряд является передовым подразделением МЧС России. За его 30-летнюю историю разработана и введена в использование значительная часть технологий спасения и оказания помощи. Причем не только технологий, но и оборудования, программ обучения, подготовки. В отряде применяются самые современные технологии. Мы не отстаем от общих мировых тенденций. Хочется отметить, что внедрение искусственного интеллекта в работу отряда — это вопрос, на который нельзя ответить однозначно.

Как я уже говорил, каждая чрезвычайная ситуация, каждое происшествие и каждая авария имеют свои специфические особенности. На сегодняшний день искусственного интеллекта, который мог бы работать в различных опасных ситуациях, и, что крайне важно, безошибочно и предельно точно, нет. А в нашей профессии ошибки недопустимы.

— Кто тот человек, который может стать частью вашей команды?

— Не секрет, что отбор в наше учреждение серьезный: от моральных качеств человека до физической подготовки. Поэтому наш человек — это в первую очередь человек честный, порядочный, самоотверженный, преданный своей Родине и своему народу.

— Суеверны ли спасатели? В какие приметы верят сотрудники отряда?

— Да, суеверны. Когда, вопреки всем законам физики, вернешься с того света пару раз. А потом оказываешься в очередной ситуации и невольно произносишь: «Господи, помоги и сохрани». Не произносить слово «последний» — бытует только «крайний». Стараться поменьше фотографироваться. Избегать цифры «6».