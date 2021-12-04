Эксперт рассказал о ценах на живые елки в столичном регионе

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Цены на метровую русскую елку начинаются от тысячи рублей. Однако более высокие деревья стоят дороже. Например, датская елка высотой три метра обойдется в 18 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал представитель онлайн-магазина по продаже елок Владислав Пухарев.

Эксперт отметил, что в 2021 году цены на новогодние деревья выросли.

— Небольшое подорожание коснулось и искусственных, и живых елок. Это связано с изменением цен на логистику и повышением цен у поставщиков. Цены на русскую елку высотой в метр в течение декабря будут варьироваться от одной тысячи рублей, на импортную пихту — от пяти тысяч, — рассказал он.

При этом на стоимость дерева сильно влияет его размер, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Трехметровая датская елка будет стоить порядка 18 тысяч рублей, пихта Фразера — 24 тысячи. Цена обычной трехметровой русской елочки — 3,5 тысячи рублей, — заметил Пухарев.

Русская елка — один из самых популярных вариантов новогодних деревьев у россиян, сообщил специалист. Среди импортных вариантов наибольшим спросом пользуется пихта Нордмана, также востребована пихта Фразера. Меньший интерес вызывают сосны и голубые елки.

По словам собеседника «ВМ», в Подмосковье живые елки продаются с начала декабря, а в Москве елочные базары откроются с 20-го числа. В интернет-магазинах новогодние деревья уже доступны для заказа, заключил Пухарев.