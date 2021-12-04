Дом культуры «ГЭС-2» открылся в Москве
В субботу, 4 декабря, на Болотной набережной в Москве открылось новое культурное пространство — Дом культуры ГЭС-2, где была проведена масштабная реставрация. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Для гостей начали работу выставочные залы, кинотеатр, библиотека, концертный зал, студии и мастерские, а также кафе и ресторан.
Посетителей пригласили на выставку «В Москву! В Москву! В Москву!» художника Рагнара Кьяртанссона из Исландии. Экспозиция посвящена размышлениям автора на тему силы влияния искусства на человека. Кроме того, начал работу проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях».
Помимо этого, в Доме культуры представлен перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона», в рамках которого под руководством Кьяртанссона российская съемочная группа будет каждый день в течение трех месяцев переснимать известный одноименный сериал на русском языке.
Желающие попасть в ГЭС-2 должны пройти предварительную регистрацию на сайте и предъявить QR-код.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте реставрации ГЭС-2. Глава города вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрели здание Дома культуры после масштабной реставрации.