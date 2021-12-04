Тематическую карту «Тройка», посвященную открытию ГЭС-2, выпустили в столице

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили карту «Тройку», посвященную открытию Дома культуры ГЭС-2. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Тираж новой тематической карты составил 10 тысяч экземпляров. Пассажиры смогут приобрести ее на станциях Кольцевой линии.

— Дом культуры ГЭС-2 — это переосмысление идеи русских народных домов конца XIX века. Их главная задача — приобщать к искусству и помогать человеку становиться частью важных культурных процессов, реализовываться и находить себя. Кстати, именно народные дома были предшественниками советских домов культуры, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Также в ведомстве отметили, что специалисты обновили карту уличной Стелы у станции метро Кропоткинская, для того чтобы москвичи без затруднений нашли Дом Культуры ГЭС-2.

До этого сообщалось, что в субботу, 4 декабря, на Болотной набережной в Москве открылось новое культурное пространство — Дом культуры ГЭС-2, где была проведена масштабная реставрация.