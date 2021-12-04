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Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал Крым российским

Анастасия Колоскова

В мире
Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал Крым российским
Фото: Пресс-служба Совфеда

Названа причина, по которой Казахстан в 2014 году отказался признавать Крым российским. Об этом рассказал первый президент государства Нурсултан Назарбаев.

— Был референдум. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы признали, — высказался политик в фильме Qazaq. History of The Golden Man («Казах. История золотого человека»), который был показан в субботу.

Лента основана на интервью Назарбаева американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Первый президент Казахстана также отметил, что страна в тот период такне поддержала и сторону Украины.

— Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит, — цитирует слова Назарбаева ТАСС.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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