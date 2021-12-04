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Иммунолог назвал реальные сроки адаптации российских вакцин от COVID-19 к штамму «омикрон»

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог назвал реальные сроки адаптации российских вакцин от COVID-19 к штамму «омикрон»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Модернизация российских вакцин от коронавируса для эффективного противодействия штамму «омикрон» может занять несколько месяцев. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

— Здесь возникает регуляторная проблема. В российском законодательстве сейчас нет отдельной какой-то ветки по антикоронавирусным вакцинам, и новую версию препарата на рынок быстро вывести невозможно. Для этого необходимо повторить клинические и доклинические исследования — фактически большую часть фармразработки, — отметил специалист.

Если новый штамм окажется опаснее предыдущих, говорит специалист, то, конечно, для разработчиков вакцин могут сделать какие-то законодательные послабления, ускоряющие процесс. Однако, даже по самым оптимистичным прогнозам, вывод обновленных препаратов на рынок займет не менее трех месяцев.

— В реальности же этот процесс может занять и пять, и шесть месяцев, — спрогнозировал эксперт.

Сейчас, по словам Крючкова, рано говорить о том, что существующие вакцины не помогают от штамма «омикрон». Ведутся исследования. Иммунолог призвал дождаться их промежуточных результатов и не делать преждевременно выводы.

Штамм «омикрон» был впервые выявлен 9 ноября в Ботсване, а спустя несколько дней и в Южно-Африканской Республике. Новый вариант коронавируса характеризуется большим количеством мутаций, однако пока рано говорить о его большей заразности и летальности. Ученые со всего мира ведут его изучение. Тем не менее ряд стран уже закрыли свои границы для иностранцев, чтобы предотвратить очередное распространение инфекции.

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