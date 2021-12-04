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Украинские пограничники опровергли сообщение о нарушении границ Белоруссии

Анастасия Колоскова

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Украинские пограничники опровергли сообщение о нарушении границ Белоруссии
Фото: president.gov.ua

Информация о том, что украинский вертолет нарушил авиапространство Белоруссии, не соответствует действительности. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

— Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали, — заявил Демченко.

Он также отметил, что украинская сторона не получала писем с информированием о нарушении государственной границы от Государственного пограничного комитета Белоруссии, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинский военный вертолет Ми-8 нарушили авиапространство соседнего государства. В ведомстве отметили, что инцидент произошел 4 декабря около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Согласно заявлению, украинский вертолет на высоте около 100 метров пересек границу, залетев на глубину до одного километра на территорию Белоруссии.

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