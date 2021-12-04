Минск обвинил украинских пилотов в нарушении государственной границы

Фото: Минобороны РФ

Во время учений украинский военный вертолет Ми-8 нарушили границу Белоруссии. Об этом заявил Госпогранкомитет республики.

— Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины, — цитирует заявление госпогранкомитета РИА Новости.

В ведомстве отметили, что вертолет, принадлежащий соседнему государству, на высоте около 100 метров пересек границу, залетев на глубину до одного километра на территорию Беларуси.

В погранкомитете добавили, что Украину проинформировали о произошедшем инциденте.

До этого сообщалось, что Белоруссия жестко и асимметрично ответит на новые санкции Европейского союза (ЕС), о чем заявили в МИД страны.

2 декабря Минфин США ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Он определяет 20 физических и 12 юридических лиц, а также три самолета как заблокированную собственность.

Фигуранты списка, как утверждается, способствовали незаконному ввозу мигрантов в ЕС и принимали участие в подавлении прав человека. Ведомство также ввело ограничения на операции с новыми выпусками суверенного долга Белоруссии на первичном и вторичном рынках.