Андрей Бочкарев: 20 административно-деловых объектов построили в Москве с начала года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала 2021 года в столице возвели 20 объектов административно-делового назначения. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Москве реализуется стратегия комплексного развития всех районов. Помимо жилья и социальных объектов «первой необходимости» — школ, детских садов, поликлиник — мы также стремимся развивать и прочую инфраструктуру, чтобы жители города имели возможность работать и получать услуги в шаговом доступе, — рассказал заммэра.

По его словам, с января по ноябрь в Москве ввели в эксплуатацию 20 объектов административно-делового назначения, чья площадь составила почти 670 тысяч квадратных метров.

— Также за этот период инвесторами построено еще чуть более миллиона «квадратов» прочей недвижимости коммерческого назначения — это промышленно-производственные и складские объекты, гостиницы и апартаменты, здания для предприятий торговли и услуг. Все эти объекты дают городу дополнительные рабочие места, — отметил глава Строительного комплекса.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что с начала 2021 года в Москве возвели миллион квадратных метров жилой застройки для переселения по программе реновации. Всего под заселение было передано 60 новостроек.