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В «Аэрофлоте» прокомментировали смену курса самолета Тель-Авив — Москва

Анастасия Колоскова

Общество
В «Аэрофлоте» прокомментировали смену курса самолета Тель-Авив — Москва
Фото: АГН Москва

Принадлежащий компании «Аэрофлот» самолет, который летел из Тель-Авива в Москву, был вынужден сменить эшелон, так как его траектория полета пересеклась с другим воздушным судном. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

— 3 декабря экипаж самолета «Аэрофлота» А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

До данным перевозчика, на борту воздушного судна находились 142 пассажира. Экипаж сменил эшелоны по команде диспетчеров и в момент расхождения наблюдал другой воздушный борт визуально.

До этого источник в авиадиспетчерских службах сообщил, что пассажирский самолет, который выполнял рейс из Тель-Авива в Москву, изменил направление из-за риска столкновения с военным самолетом США над водами Черного моря.

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