Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тематические площадки для детей появились в Семеновском сквере

Виктория Храменкова

Город
Тематические площадки для детей появились в Семеновском сквере
Фото: Анна Быкова

Благоустройство Семеновского сквера завершилось в Восточном административном округе. На территории появились тематические площадки с игровыми зонами, которые посвящены школьным предметам.

Отмечается, что работы были проведены по программе «Мой район».

— Создали комфортную зону отдыха, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Особенность дизайна нового сквера — тематические площадки с игровыми зонами, посвященными школьным предметам: физике, химии, биологии, астрономии, математике, — следует из сообщения пресс-службы префектуры округа, передает Агентство городских новостей «Москва».

Так, на площадке, посвященной биологии, установили фигурки животных. На площадке «химия» все оборудование напоминает о строении разных химических элементов, атомов и молекул. А на площадке «астрономия» расположились скульптуры планет.

Кроме этого, в сквере установлено множество разнообразных игровых комплексов, выполненных в футуристической стилистике: сетки для лазания, горки, объединенные системой переходов, несколько видов качелей, мини-скалодром.

Специалисты, которые проводили работы, не забыли и про развлечения для малышей. В сквере оборудован уютный деревянный игровой городок с песчаным покрытием и фигурами черепах. Помимо этого, специалисты обустроили места для тихого отдыха с садовыми диванами, есть ротонда и прогулочные аллеи.

28 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что столичный «Парк Яуза» на северо-востоке города впервые получит новогоднее оформление и праздничную иллюминацию.

Читайте также:
Скверы Москва Благоустройство
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте