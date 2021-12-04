Тематические площадки для детей появились в Семеновском сквере

Фото: Анна Быкова

Благоустройство Семеновского сквера завершилось в Восточном административном округе. На территории появились тематические площадки с игровыми зонами, которые посвящены школьным предметам.

Отмечается, что работы были проведены по программе «Мой район».

— Создали комфортную зону отдыха, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Особенность дизайна нового сквера — тематические площадки с игровыми зонами, посвященными школьным предметам: физике, химии, биологии, астрономии, математике, — следует из сообщения пресс-службы префектуры округа, передает Агентство городских новостей «Москва».

Так, на площадке, посвященной биологии, установили фигурки животных. На площадке «химия» все оборудование напоминает о строении разных химических элементов, атомов и молекул. А на площадке «астрономия» расположились скульптуры планет.

Кроме этого, в сквере установлено множество разнообразных игровых комплексов, выполненных в футуристической стилистике: сетки для лазания, горки, объединенные системой переходов, несколько видов качелей, мини-скалодром.

Специалисты, которые проводили работы, не забыли и про развлечения для малышей. В сквере оборудован уютный деревянный игровой городок с песчаным покрытием и фигурами черепах. Помимо этого, специалисты обустроили места для тихого отдыха с садовыми диванами, есть ротонда и прогулочные аллеи.

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