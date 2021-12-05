Итальянские горнолыжные курорты открываются после пандемии

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Итальянские курорты открыли горнолыжный сезон. Отмечается, что большинство из них возобновили работу впервые с начала пандемии COVID-19.

Помимо спортивного инвентаря, посетители должны брать с собой на трассы защитные маски. Их ношение обязательно до самого спуска с горы.

— Министерство здравоохранения также предприняло меры для того, чтобы избежать массового скопления туристов, ограничив максимальную вместимость фуникулеров и закрытых подъемников 80 процентами. Предотвратить толчею на входе призвана распространившаяся практика продажи ски-пассов (пропуск-абонемент на подъемники) через интернет, — передает газета il Messaggero.

Кроме этого, с понедельника, 6 декабря, в Италии COVID-сертификат green pass обретет усиленную форму, лишившись опции получить его после сдачи теста на коронавирусной инфекцию. Теперь любители сноуборда и горных лыж смогут попасть на трассу с прежним базовым сертификатом, поужинать в ресторане после катания они смогут только при наличии варианта green pass, право на который дает только вакцинация или перенесенное заболевание.

С 1 декабря в России возобновилось прерванное в 2020 году авиасообщение с Бразилией, Монголией, Аргентиной, Бангладеш и Коста-Рикой. Соответствующее решение в середине ноября принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также планируется расширить авиасообщение с Азербайджаном, Италией, Киргизией, Вьетнамом и Казахстаном. При этом с Кубой, Мексикой и Катаром и вовсе сняты ограничения на выполнение полетов.