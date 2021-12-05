Специалист заявил, что антитела от «дельты» могут не защитить от «омикрона»

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После заражения штаммом «дельта», выработанные антитела могут не защищать от штамма «омикрон» и наоборот. Таким мнением поделился основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Он объяснил, что множество мутаций коронавируса означает, что у штаммов отличаются вирионы — полноценные вирусные частицы.

— Антитела, выработанные теми, кто ранее переболел другими штаммами или привился, могут не связывать «омикрон». То есть перекрестного иммунитета между «омикроном» и другими штаммами не возникнет. Соответственно, антитела, которые будут вырабатываться после заражения «омикроном», не будут защищать от «дельты» — и наоборот. COVID-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О, — подчеркнул Исаев в беседе с ТАСС.

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Эксперт также сказал, что в связи с тем, что «омикрон» имеет большое количество мутаций, то делать прогнозы его поведения — сложно.

— Феномен абсолютно новый, — заключил Исаев.

Штамм «омикрон» был впервые выявлен 9 ноября в Ботсване, а спустя несколько дней и в Южно-Африканской Республике. Новый вариант коронавируса характеризуется большим количеством мутаций, однако пока рано говорить о его большей заразности и летальности. Ученые со всего мира ведут его изучение. Тем не менее ряд стран уже закрыли свои границы для иностранцев, чтобы предотвратить очередное распространение инфекции.