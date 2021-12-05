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«Важно не разбаловать»: что подарят своим детям Кейт Миддлтон и принц Уильям

Виктория Храменкова

Общество
«Важно не разбаловать»: что подарят своим детям Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: twitter/KensingtonRoyal/Matt Porteous

В семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже во всю идет подготовка к предстоящему Рождеству. В Виндзорском дворце уже украшена огромная елка и утвержден список рождественских блюд. Однако вопрос подарков для детей — остается под вопросом. Вероятнее всего, считает королевский эксперт Кэти Никол, на это Рождество дети семьи Кембриджских не получат желаемых подарков.

Эксперт считает, поскольку Миддлтон выросла в простой семье, ей очень важно не разбаловать детей и тратить деньги на более полезные вещи.

— Джордж использует iPad в школе, он и Шарлотта довольно хорошо разбираются в современных устройствах. Вероятно, как у многих детей, в их списке желаний есть гаджеты. Но Кейт в этом плане строгая и сводит использование планшетов к минимуму, — рассказала эксперт в беседе с Ok! Magazine.

Известно, что в этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят Рождество три раза. Сначала в узком семейном кругу, потом вместе с бабушкой и дедушкой Кейт Миддлтон, а в третий раз герцоги намерены отправиться в Сандригемский замок, где встретят праздник в компании королевы Елизаветы II, если той позволит состояние здоровья.

В октябре стало известно о том, какие сложности и проблемы в отношениях были у Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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