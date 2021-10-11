Эксперт назвала причину проблем в отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон и принц Уильям в этом году отметили десятую годовщину брака, однако, по мнению эксперта Кэти Николл, в начале их совместного пути пара переживала непростой период.

Так, Уильям и Кейт начали встречать еще будучи студентами. Осенью 2010 года принц сделал избраннице предложение, а в апреле 2011-го они сыграли свадьбу. Однако их жизнь не всегда была гладкой. Так, в 2016 году супруги расставались на несколько месяцев.

— Я думаю, что Кейт загнала его в угол. Вероятно, она хотела больше взаимности. Уильям усердно работал в армии, был очень занят. Им становилось все труднее проводить время вместе, — приводит слова эксперта Express.

Недавно герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в старом клетчатом платье, которое было на ней в январе 2020 года, когда она посещала Исследовательский институт в Лондоне.

В сентябре Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике после многочисленных слухов о беременности. Она посетила военно-воздушную базу Британии в Брайз-Нортоне. Здесь герцогиня пообщалась с военнослужащими, которые эвакуировали мирных жителей из Афганистана.