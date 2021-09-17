Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кейт Миддлтон впервые после слухов о беременности вышла в свет

Виктория Сикерина

Общество
Кейт Миддлтон впервые после слухов о беременности вышла в свет
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике после многочисленных слухов о беременности.

Она посетила военно-воздушную базу Британии в Брайз-Нортоне. Здесь герцогиня пообщалась с военнослужащими, которые эвакуировали мирных жителей из Афганистана.

На персональной странице в Instagram Кейт Миддлтон опубликовала фотографию с данного визита, чем развенчала все мифы о возможной беременности.

Для посещения военной базы герцогиня отдала предпочтение женственному костюму, подчеркивающему фигуру. Поклонники обрадовались возвращению Кейт Миддлтон в публичное пространство и отметили ее восхитительный стиль.

Ранее журналисты заметили, что герцогиня Кембриджская на протяжении двух месяцев не выходила в свет. Из-за этого в Сети появились слухи о вероятной беременности. Также Кейт Миддлтон посетила свадьбу брата, однако не стала фотографироваться на мероприятии, передает издание Nation News.

Ранее Кэролин Дюран и Омид Скоби в авторской неофициальной биографической книге о принце Гарри и американской актрисе «Обретая свободу» сообщили о причине конфликта между принцами Уильямом и Гарри.

Читайте также:
Кейт МиддлтонБеременность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте