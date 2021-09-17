Кейт Миддлтон впервые после слухов о беременности вышла в свет

Фото: twitter/KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике после многочисленных слухов о беременности.

Она посетила военно-воздушную базу Британии в Брайз-Нортоне. Здесь герцогиня пообщалась с военнослужащими, которые эвакуировали мирных жителей из Афганистана.

На персональной странице в Instagram Кейт Миддлтон опубликовала фотографию с данного визита, чем развенчала все мифы о возможной беременности.

Для посещения военной базы герцогиня отдала предпочтение женственному костюму, подчеркивающему фигуру. Поклонники обрадовались возвращению Кейт Миддлтон в публичное пространство и отметили ее восхитительный стиль.

Ранее журналисты заметили, что герцогиня Кембриджская на протяжении двух месяцев не выходила в свет. Из-за этого в Сети появились слухи о вероятной беременности. Также Кейт Миддлтон посетила свадьбу брата, однако не стала фотографироваться на мероприятии, передает издание Nation News.

Ранее Кэролин Дюран и Омид Скоби в авторской неофициальной биографической книге о принце Гарри и американской актрисе «Обретая свободу» сообщили о причине конфликта между принцами Уильямом и Гарри.