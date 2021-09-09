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Названа причина ссоры принцев Уильяма и Гарри

Анастасия Колоскова

Общество
Названа причина ссоры принцев Уильяма и Гарри
Фото: Youtubе

Конфликт принцев Уильяма и Гарри начался из-за вопроса, который герцог Кембриджский задал своему брату накануне его бракосочетания с Меган Маркл. Об этом говорится в неофициальной биографической книге о принце Гарри и американской актрисе «Обретая свободу», авторами которой стали Кэролин Дюран и Омид Скоби.

Биографы убеждены, что отношения между братьями испортились сразу после того, как Меган Маркл перешагнула порог Букингемского дворца. Крупная ссора случилась между герцогами осенью 2017-го. Принц Гарри пришел в негодование от вопроса брата, который тот задал на его помолвке с Маркл.

— Ты вообще уверен насчет этого? — приводят слова Уильяма авторы книги.

Дюран и Скоби утверждают, что принц Гарри счел вопрос оскорбительным. Он воспринял слова брата как попытку разрушить его отношения с Меган Маркл, пишет ФАН.

К слову, недавно общий приятель двух принцев заявил, что именно Меган Маркл мешает своему мужу помириться с братом — герцогом Кембриджским. По его мнению, из-за скверного характера Маркл и желания выставить личную жизнь напоказ братья не могут найти общий язык.

До этого сообщалось, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон собираются приехать в США, чтобы увидеться с новорожденной племянницей и обсудить примирение с принцем Гарри и Меган Маркл. Также в СМИ была информация о том, что герцогиня Сассекская уже пыталась наладить отношения с супругой принца Уильяма втайне от семьи.

Известно, что членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта.

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