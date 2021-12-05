Сергей Собянин выразил надежду, что СВХ будет полностью сдана до Дня города

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Северо-Восточная хорда (СВХ) полностью будет запущена в августе или ко Дню города. Об этом он заявил 5 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, до соединения двух разрозненных участков СВХ, Алтуфьевского и проспекта Мира, осталось еще пять километров. Это, утверждает Сергей Собянин, может занять еще около полугода.

— Надеюсь, что в августе или, может, ко Дню города вся Северо-Восточная хорда будет сдана. Это хорда, которая пройдет от Бусиновской развязки до Косинской, — заявил мэр Москвы.

Кроме того, рассказал Сергей Собянин, в дальнейшем планируется продлевать хорду в сторону новой федеральной трассы до Казани. А от Бусиновской развязки СВХ будет соединена с дорогой на Санкт-Петербург.

— Даст возможность всем северо-восточным районам Москвы пользоваться новой магистралью без всяких ограничений, проезжать практически через весь город, не заезжая в центр, — рассказал мэр.

Хордовое кольцо Москвы

Днем ранее, 4 декабря, Сергей Собянин вошел в число ста человек, избранных в высший совет партии «Единая Россия». Решение об этом приняли на третьем этапе пленарного заседания XX съезда «Единой России».

Голосование проходило в открытой форме. Помимо Сергея Собянина, в высший совет «Единой России» вошли также спикер Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и другие.