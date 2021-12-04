Сергей Собянин избран в состав высшего совета партии «Единая Россия»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин вошел в число ста человек, избранных в высший совет партии «Единая Россия». Решение об этом приняли на третьем этапе пленарного заседания XX съезда «Единой России».

— Нам необходимо избрать Высший совет партии на новый срок полномочий с учетом того, что количественный состав высшего совета определяется съездом, предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии, пока их не заполнять, оставить их свободными. Здесь нет какой-то интриги, просто для возможности доизбрания в состав высшего совета коллег, которые покажут в последующем наилучшие результаты в партийной работе, — цитирует председателя партии Дмитрия Медведева агентство городских новостей «Москва».

Голосование проходило в открытой форме. Помимо Сергея Собянина, в высший совет «Единой России» вошли также спикер Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, актер Сергей Безруков, саксофонист Игорь Бутман и другие.

До этого стало известно, что заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева переизбрали председателем партии «Единая Россия».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил членов «Единой России» с 20-летием партии. Кроме того, Путин оценил программу партии. Он заявил, что «Единая Россия» предложила гражданам конструктивную и созидательную повестку. В связи с этим программа партии заслуженно называется народной. По словам главы государства, программа «ЕР» начала формироваться задолго до момента выборов. На ее структуру повлияли встречи и беседы с россиянами, а также обсуждение с гражданами важных для страны вопросов.